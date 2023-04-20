Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Şişli’de zabıta memuru motosikletiyle seyyar satıcıya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde Ankara istikametine giden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Ahmet T'nin kullandığı motosiklet, yolda seyyar olarak su ve çikolata satan kişiye çarptı.

AA'nın haberine göre kazada Ahmet T. devrilen motosikletle sürüklenerek, seyyar satıcı ise bariyerlerin arasına düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.