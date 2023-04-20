Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

İstanbul Şişli'de D-100 karayolunda ilerleyen motosiklet, seyyar satıcıya çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 20.04.2023 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Şişli'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Şişli’de zabıta memuru motosikletiyle seyyar satıcıya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde Ankara istikametine giden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta memuru Ahmet T'nin kullandığı motosiklet, yolda seyyar olarak su ve çikolata satan kişiye çarptı.

AA'nın haberine göre kazada Ahmet T. devrilen motosikletle sürüklenerek, seyyar satıcı ise bariyerlerin arasına düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ormanlık alana gömülü eroin ele geçirildi
Ormanlık alana gömülü eroin ele geçirildi
İki otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu
İki otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü
Yanan evde mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı
Yanan evde mahsur kalan kadın son anda kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.