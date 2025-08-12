Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Şişli'de metroda kadınların görüntülerini çektiği öne sürülen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Şişli'de metroda kadınların görüntülerini çektiği öne sürülen şüpheli yakalandı

        Şişli'de, metroda cep telefonu kamerasıyla kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 18:33 Güncelleme: 12.08.2025 - 18:33
        Metroda kadınların görüntülerini çektiği öne sürülen şüpheli yakalandı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme başlattı.

        Yapılan araştırmada, metroda bir şüphelinin, E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) adlı kadınların görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadınlara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği belirlendi.

        Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.K. (54) polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

