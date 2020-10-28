Şişli'de klasik otomobiller Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni gerçekleştirdi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye önünde başlayan tören öncesinde yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanların bayramını kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kendilerine ve özellikle gençlere emanet ettiğini belirten Keskin, "Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. 97. yılını kutladığımız cumhuriyetin hepimize kutlu olmasını diliyorum. Hepimizin cumhuriyeti daha çok kucaklamamız ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün klasik arabalarla başlattığımız şöleni yarın çok güzel cumhuriyet fotoğrafları ile süsleyeceğiz. Arkasından Atatürk'ün evinde görsel bir panorama ile törenleri bitireceğiz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından her birinin ayrı hikayesi olan 32 klasik otomobil, cumhuriyet dönemine iz bırakan tarihi yapıların bulunduğu Darülaceze, Abide-i Hürriyet, Ergenekon, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerinden ilerledi. Geçit törenine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Keskin de klasik bir arabaya binerek geçit törenine katıldı.
Geçit töreni, Halaskargazi Caddesi'ndeki Atatürk Müzesi önünde sona erdi. Burada, Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve milli mücadele kahramanları anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
Klasik otomobil sahipleri, koleksiyoncular, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Antika Otomobil Federasyonu'nun üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle törende yer aldı.
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