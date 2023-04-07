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Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı

Şişli'de iki katlı metruk binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 07.04.2023 - 04:29 | Güncelleme: ABONE OL
Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
AA

İstanbul Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'taki iki katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen alevler, üst katın tamamını sardı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin, sokakta hatalı park edilen araçlardan dolayı müdahale sırasında ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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