Yangın, 21.00 sıralarında Yayla Mahallesi Ceviz Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan gecekondudan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde dumanlar yerini dev alevlere bıraktı. Yükselen alevler gecekondunun yanında bulunan 4 binaya daha sıçradı. Kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangına hortumla müdahale etti.

Binalarda bulunan vatandaşlar tek tek birbirini uyararak bütün binaları panik içinde boşalttı. Kimi vatandaşlar ise binalarının zarar görmemesi için hortumla müdahale etmeye başladı. Diğer bina sakinleri de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar, yangına hızlı müdahale edilmesi için itfaiye ekipleriyle birlikte hortumları taşıyarak çalışmalara katıldı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Birçok ilçeden gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışmalara başladı.