DHA

Kaza, saat 02.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesindeki İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde yaşandı. Serkan Bozdağ'ın kullandığı 34 VG 0886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüjdeki EDS levha direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Serkan Bozdağ ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.