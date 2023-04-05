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Şişli'de eczanede yan bakma cinayeti

İstanbul Şişli'de yan bakma kavgası cinayetle bitti. Çıkan arbedede parmağı kırılan aparman görevlisi, evinden getirdiği tabancayla eczane çalışanını göğsünden vurarak öldürdü

Giriş: 05.04.2023 - 01:51 | Güncelleme: ABONE OL
Şişli'de eczanede yan bakma cinayeti
DHA

Şişli'de apartman görevlisi ile eczane çalışanı arasındaki yan bakma tartışması cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede parmağı kırılan apartman görevlisi, evinden aldığı tabancayla eczane çalışanını iş yerinin ortasında göğsünden vurdu. DHA'nın haberine göre, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eczacı Gökhan Baran hayatını kaybetti.

YAN BAKMA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi 98/A numarada saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde bekleyen Gökhan Baran (31) adlı eczane çalışanı ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir K. (42) arasında 'yan bakma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Kadir K.'nin parmağı kırıldı.

TABANCAYA ÖLDÜRÜLDÜ

Komşu esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından evine giderek tabancasını alan Kadir K., tekrar eczanenin önüne geldi. Tartıştığı Gökhan Baran'ın eczanenin içinde olduğunu gören Kadir K., içeri girerek birkaç el ateş etti. Göğsüne iki kurşun isabet eden Baran, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden ayrılarak evine gitti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Baran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, apartman görevlisi Kadir K.'yi saklandığı evinde cinayet silahıyla yakaladı. Kadir K., gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü.

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