        Şişli'de çevreyi kirletenlere 3 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Şişli'de bu yıl çevreyi kirleten 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira ceza

        İstanbul'un Şişli ilçesinde zabıta ekiplerince bu yıl 1 Ocak-9 Eylül'de çevreyi kirletenlere yönelik yapılan denetimlerde, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 15:43 Güncelleme: 10.09.2025 - 15:43
        Şişli'de çevreyi kirletenlere 3 milyon lira ceza
        İstanbul'un Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak ile 8 Eylül'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda araçla gelen bazı şahısların yol kenarına atık eşya bırakıp kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 20 bin lira para cezası uygulandı.

        Atık eşyaların yol kenarındaki çöp yığınlarının bulunduğu yerlere araçla bırakıldığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Öte yandan Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 1 Ocak-9 Eylül'de çevreyi kirletenlere yönelik yapılan uygulamalarda, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildi.

        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Şişli Belediyesi
