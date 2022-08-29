Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu

İHA

Şişli'de bir kişi yaşadığı evinde ölü bulundu, şahsın ölüm nedeninin henüz bilinmediği öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ahmet Özçelik (89) evinde ölü bulundu.

İddiaya göre hayatını kaybeden şahsın yakınları, dün akşam saatlerinden itibaren kendisine ulaşamadı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri camı kırarak daireye girdi. İHA'nın haberine göre ekipler Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.