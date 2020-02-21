Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede bitişikteki 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı.