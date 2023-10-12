Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de 5 katlı binada yangın paniği: 1 yaralı

        Şişli'de 5 katlı binada yangın paniği: 1 yaralı

        İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler nedeniyle 1 kişi yaralanırken, mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 05:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 05:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişli'de korkutan yangın: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, çatıda mahsur kalan kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ YARALANDI

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI

        Binanın üst katında dumandan etkilenen bir kişi ise çatıya çıkarak yan binaya geçti. Çatıda mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdiven aracına alınarak kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Şişli
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Kaza geliyorum dedi
        Kaza geliyorum dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        Habertürk Anasayfa