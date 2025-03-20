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        Haberler Gündem Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltı süresi uzatıldı

        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın gözaltı süresi uzatıldı

        İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:10
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        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın gözaltı süresi uzatıldı
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        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ersöz, açıklamasında, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alınmıştı. Dün akşam gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

        Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği kararına ise bugün itiraz ettik.

        Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki başvuruları yapmaya devam edip, soruşturmanın gizliliğine riayet ederek, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için paylaşacağız" dedi.

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        #Resul Emrah Şahan
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