Sisler altında Batı Karadeniz

Koç, Ankara ve İstanbul'da yaşayan insanların temiz havaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Burada çok fazla oksijen var. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bu bölge çok ideal bir yer. Doğası çok iyi, kuş sesleri eşliğinde kamp yapmak için biçilmiş kaftan diyebilirim" ifadelerini kullandı.