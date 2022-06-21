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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başta ekonomi ve yatırım düzeyinde olmak üzere ikili ilişkileri değerlendirdi. İki lider koordinasyon vurgusu yaparken, 7,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

21.06.2022 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
Sisi ve Suudi Veliaht Prensi'nden kritik görüşme
Sisi ve Suudi Veliaht Prensi'nden kritik görüşme
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AA / HABERTURK.COM

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ı başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.

Veliaht Prens Selman’ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, Selman ile ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip meselelerde mevcut koordinasyon ve istişareyi sürdürme arzusunda olduğunu kaydetti.

Sisi, iki ülke arasında askeri, güvenlik, ekonomi, siyasi ve ticari ilişkilerin şahit olduğu gelişmelerden övgüyle söz ederek, bu ilişkileri daha fazla ileriye taşımak konusunda hem fikir olduklarını aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman da Mısır ziyaretinin iki ülkeyi birbirine bağlayan ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip bölgesel meseleler hakkında istişarelerin sürdürülmesi kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

Öte yandan Selman, Arap halklarının karşılaştığı kriz ve sorunların çözümüne yönelik Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Açıklamada tarafların, Kahire ve Riyad yönetimleri arasında bugün imzalanan 7,7 milyar dolarlık ekonomik ve ticari anlaşmadan memnuniyet duydukları bilgisine yer verildi.

İki günlük resmi ziyareti çerçevesinde dün Mısır’a gelen Selman’ın çıktığı bölge turu kapsamında Ürdün ve Türkiye’ye de gitmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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