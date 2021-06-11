Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri görüştü

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Sisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Selman ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin geliştirilmesinin yollarının ele alındığını ifade etti.

Selman'ı "kardeşi" olarak nitelendiren Sisi, görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Sisi ayrıca, Mısır ve Suudi Arabistan'ı resmi ve gayri resmi düzeyde birbirine bağlayan seçkin ilişkilerden dolayı “gururlu olduğunu” aktardı.

Selman, 5 Mart 2018'de göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a gerçekleştirmişti.