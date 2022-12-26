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Sisi: "Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız"

Mısır, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından piyasadan 23 milyar dolar para çekilmesiyle başlayan dolar arzı sıkıntısının milli projelerin fonlarına engel teşkil etmeyeceğini belirtti.

Giriş: 26.12.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Sisi:
AA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara aldırış etmeden, milli projelere harcama yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Mısır devlet televizyonunda yayımlanan habere göre Sisi, bir projenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dolar kaynaklı baskılara ve milli projelere ilişkin konuştu.

Yerel piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara işaret eden Sisi, "Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız." dedi.

Mısır'da, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana, çoğu borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar olmak üzere 23 milyar dolardan fazla para piyasadan çekildi.

Mısır, 2022'nin ilk çeyreğinden sonra, doların yerel piyasadan çekilmesine yönelik kısıtlamaları artırdı. İkinci derecede önemli bazı ürünlerin ithalatını birkaç hafta süreyle sınırlandıran Mısır, yurt dışından dövizle para çekilmesini engelledi ve doların piyasalara sürülmesini artırmak için bir takım adımlar attı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu ay, Mısır'a 3 milyar dolarlık krediyi onaylamıştı.

Fotoğraf: AA

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