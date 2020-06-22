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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi orduya ülke çıkarlarını korumak için yurtiçinde ve yurtdışında operasyon gerçekleştirmeye hazır olması çağrısında bulundu.

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ülkenin batısına hakim Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile ülkenin doğusuna hakim Halife Hafter'a bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) birkaç yıldır savaşıyor.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ise LNA'yı destekleyen ülkeler arasında bulunuyor. Sisi, ülkenin batısındaki askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti. Mısır'ın batıdaki komşusu Libya ile 1200 km'lik sınırı bulunuyor. Sisi, pilotlara ve özel kuvvetler personeline yaptığı konuşmada "Burada, sınırlarımızın içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" dedi.

Sisi, Mısır'ın Libya'ya müdahale etme konusunda hep çekingen olduğunu ancak artık durumun farklı olduğunu söyledi ve ekledi, "Mısır devleti tarafından herhangi direkt bir müdahale artık uluslararası meşruiyet kazanmıştır." Sisi Mısır ordusunun "bölgedeki en güçlü ordulardan biri" olduğunu ifade etti.

Sisi "Bu aklı başında bir ordu; öyle bir ordu ki sadece koruyor, kimseyi tehdit etmiyor... Bu bizim asla değiştirmeyeceğimiz stratejimiz, düşüncemiz ve prensibimiz," dedi. Bu ayın başında Mısır ülkede seçilmiş bir liderlik konseyi kurulması girişiminin bir parçası olarak Libya'da tarafları ateşkese çağırmıştı.