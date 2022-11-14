Şişhane Taksim metrosu açık mı?

İstiklal Caddesi giriş çıkışının EGM tarafından kapatıldığı belirtildi. Şişhane metrosunun İstiklal Caddesi'ne çıkan kısmının kapalı, diğer kısımların açık olduğu belirtildi.

İBB'den Taksim Metrosu açıklaması geldi. Geçtiğimiz gün Taksim Meydanı'nda meydana gelen patlama sonrasında M2 (Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metrosu) ile ilgili İBB'den gelen açıklama geldi.