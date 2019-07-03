4 yaşındaki Taylor, babasının telefon numarası ve bir selfielerini koyarak "Eğer bu resmi bulursanız, lütfen ülkenizin adını ve bir resim koyarak cevap verin" dedi. Şişeyi suya attıktan 20 gün sonra, Barselona yakınlarındaki Santa Susanna'da, babası Ritchie ile Sasha ve Alex çiftinden bir mesaj aldı.

Çift, şişeyi Moskova nehrinde bulduklarını ve Taylor'ın notunu aldıklarını söyleyip, küçük kızın babası Ritchie Powell'ın telefonuna fotoğraflarını çekip " Rusya'dan sevgilerle." yazarak gönderdiler.

Ritchie, "Taylor'ın şişesinin Moskova'da bulunması onun için büyülü" dedi.