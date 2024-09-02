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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam’ın Global Genç Yetenek Programı “Together” için Başvurular Başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam’ın Global Genç Yetenek Programı “Together” için Başvurular Başlıyor

        Üretim faaliyeti gösterdiği bölgelerde kalkınmaya destek olmak ve genç yetenekleri iş dünyasıyla tanıştırmak için çalışmalar yürüten Şişecam'ın Global Genç Yetenek Programı "Together"a başvurular başlıyor. Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 2 Eylül – 6 Ekim 2024 tarihleri arasında programa başvurabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:16
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        Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, genç yeteneklere iş dünyasında deneyim kazandırmak ve onları profesyonel hayata hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Global Genç Yetenek Programı "Together"ın 8. dönem başvuru sürecini başlattı. Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri 2 Eylül – 6 Ekim 2024 tarihleri arasında programa başvurabilecek.

        Oyunlaştırma, vaka çalışmaları, video mülakatlar ve İngilizce sınavı gibi çeşitli değerlendirme süreçlerinden geçen adaylar, Şişecam’ın genel müdürlük, fabrika ve Ar-Ge merkezlerinde yer alacak projelerde görev alacaklar. Katılımcılar, eğitim ve oryantasyon süreçlerinin yanı sıra fonksiyonel iş okulları oturumlarına katılarak kapsamlı bir öğrenme sürecinden geçecek. Staj dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şişecam’da kariyerlerine başlama fırsatı yakalayacaklar.

        İlk kez 2017 yılında hayata geçirilen Together, Şişecam’ın işe alımlarda öncelik verdiği genç yetenek havuzu için de önemli bir kaynak haline geldi. 7 yıllık süreçte Together’a dahil olan 1.167 stajyerden 467’si staj sonrasında Şişecam bünyesinde çalışmaya devam ederken 2023 yılında Türkiye’de 252, global tesislerinde ise 63 genç yetenek bu program aracılığıyla staj fırsatı yakaladı.

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