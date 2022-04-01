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Şişecam’ın 2021 yılı yatırım ve faaliyetlerini içeren, sürdürülebilir gelecek vizyonunu ortaya koyan “Gururla Geleceğe” başlıklı Dijital Faaliyet Raporu yayınlandı.

Dijital raporda, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın şirket ile ilgili merak edilen soruları yanıtladığı 10 adet video yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, paydaşlar, bu videolar aracılığıyla Şişecam’ın 2021 faaliyetleri hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulabiliyor.

Verilen bilgiye göre, dünyanın 14 ülkesinde 45 tesiste üretim yapan Şişecam, organizasyonunu bir bütün olarak yönetirken, sadece üretimde değil, satış-pazarlama, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında da dijital dönüşüm çalışmalarını ilerletiyor.