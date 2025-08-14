Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        ÇEYREK ALTIN 7.197,01 %0,05
        Şişecam'dan 'Geleceğe İlerleyen Kadınlar' projesi: 7 Eylül son başvuru

        Şişecam’dan ‘Geleceğe İlerleyen Kadınlar’ projesi: 7 Eylül son başvuru

        Genç kadınların kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarına destek sağlamak için harekete geçen Şişecam, 'Geleceğe İlerleyen Kadınlar' adını verdiği eğitim ve gelişim programıyla 9 ilde 900 kadının gelişimlerine katkı sunacak. Programa son başvuru tarihi 7 Eylül 2025

        Giriş: 14.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:25
        Şişecam'dan 'Geleceğe İlerleyen Kadınlar' projesi
        Kurulduğu günden bu yana üretimden Ar-Ge’ye, satış-pazarlamadan bilgi teknolojilerine kadar her alanda kadınların iş hayatında var olmasını destekleyen Şişecam, ilerlemesinin 90’ıncı yılını, toplumsal gelişime katkı sunacak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kutluyor.

        90. yılında, genç kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen “Geleceğe İlerleyen Kadınlar” programını hayata geçiren Şişecam, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği 9 ilde yaşayan 900 genç kadının bireysel ve mesleki gelişim yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor. Turkishe iş birliği ile hayata geçirilen ve teknoloji, inovasyon ve liderlik ekseninde şekillenen programın başvuruları 7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

        İLHAM VEREN BİR GELİŞİM YOLCULUĞU

        İstanbul, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Bursa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir ve Denizli’de yaşayan 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların başvurabileceği “Geleceğe İlerleyen Kadınlar” programında katılımcıları; STEM ve yapay zekâ eğitimlerinden öz farkındalık atölyelerine, mentorluk ve rol model buluşmalarından proje geliştirme maratonlarına kadar uzanan kapsamlı bir gelişim yolculuğu bekliyor. Program boyunca, Şişecam liderleri ve alanında uzman isimler genç kadınlara yol gösterecek; onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olacak.

        90 yıllık ilerleme yolculuğunda, toplumsal yapının her alanında cinsiyet eşitliğini gözeterek mümkün olabildiğine inanan Şişecam, bu programla kadınlara aynı değerleri aktarmayı amaçlıyor. Genç kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve geleceğin ilham veren liderleri olmaları için güçlü bir zemin hazırlayan ‘Geleceğe İlerleyen Kadınlar’ programı sonunda katılımcılar sadece bilgi ve beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda topluma katkı sağlayacak projelerle etki yaratacak.

        Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının kalkınması ve bilimsel düşüncenin temel değerleri oluşturduğu, katılımcıların deneyimlerini paylaşma ve birbirinden öğrenmesine imkân tanıyan ‘Geleceğe İlerleyen Kadınlar’ programında eğitimler Eylül 2025 – Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılar 2026 Mart ayında programdan mezun olacak.

