Şişecam’dan 1.5 milyar TL'lik yatırım kararı

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Şişecam, Mersin’de yeni düz cam yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte hammadde tedariğinde yeni bir yatırım kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında faaliyetlerine başlayacak olan düz cam yatırımını gerçekleştireceği Tarsus OSB’deki arazisi içinde, tesisin hammadde ihtiyacına cevap verecek yeni bir kum hazırlama tesis yatırımı yapacak olan Şişecam ayrıca, Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisinin de kapasitesini artıracak.

Şişecam'ın bu hamle ile üretim süreçleri için yakın ve sürdürülebilir kaynak teminini sağlarken, bozulan tedarik zinciri kaynaklı riskleri de henüz ortaya çıkmadan bertaraf etmeyi amaçladığı bildirildi.

Yaklaşık 1.5 milyar TL (82 milyon dolar) yatırım tutarı ile 2024 yılı Eylül ayında tamamlanması hedeflenen yatırımlar ile düz cam ve buzlu cam ihtiyaçlarını karşılayacak kum hazırlama tesisinin yıllık 490 bin ton kapasiteye sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.

165 bin ton düzeyinde bir kapasite artımının gerçekleşmesiyle Mersin dolomit kalker hazırlama tesisinin yıllık kapasitesi ise yıllık 655 bin tona ulaşacak.

'HAMMADDE TEDARİK SÜREKLİLİĞİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, yatırımların, tedarik maliyetlerinde avantaj sağlarken cam üretimi için hammadde sürekliliğini de garanti altına alacağını söyledi.

Kırman, "Küresel salgın ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile artan tedarik zincirine dair bozulmalar, derinleşerek ilerliyor. Uzun dönem satın alma stratejileri, kritik tedarikçilerle iş birlikleri, dikey entegrasyon gibi çeşitli stratejiler tedarik zinciri yönetiminin temel ve kalıcı bileşenleri haline geliyor. Hammadde tedarik sürekliliği sağlama stratejik bir öneme sahip. Cam faaliyet alanlarımızın en temel girdilerinin teminin garanti altına alınması, kırılganlıkların giderilmesi ve iş sürekliliği odaklı sürdürülebilir bir strateji yönetiyoruz" dedi.

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