Şişecam’a “İhracat Şampiyonu” ödülü

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Şişecam, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde Türkiye’nin ihracat lideri olarak ödüle layık görüldü. Şişecam Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Güralp, Şişecam Dış Ticaret adına ödülü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’den aldı.

Şişecam, 2020 yılında 4,9 milyon ton cam, 2,2 milyon ton soda ve 4,1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi yaparak, cam sektörünün toplam ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirdi. Şişecam’ın tüm faaliyet alanlarında Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracatı yürüten şirketi Şişecam Dış Ticaret, Türkiye genelinde “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde ülkemizin en büyük ihracatçısı ve sektör birincisi oldu.

Şişecam, pandemi döneminde küresel ölçekte oluşan sıra dışı koşullara rağmen girdi verdiği lokomotif sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlarına, katma değerli ürünleriyle iç-dış talebi karşılayarak büyümeye ve ihracata aralıksız devam etti. 2020 yılında Şişecam’ın satış gelirleri 21.3 Milyar TL’ye ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışları 1.8 milyar dolara ulaştı. Uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 61 seviyesine ulaştı. Satışların bölgesel dağılımı ise yüzde 87 Avrupa, yüzde 3 Afrika ve Ortadoğu, yüzde 7 Asya-Okyanusya ve yüzde 3 Amerika olarak gerçekleşti. Güçlü mali yapısı sayesinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Şişecam, faaliyet döneminde 1,9 milyar TL tutarında yatırım yaptı.