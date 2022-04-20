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Şişecam, ABD’de 26 yıldır düzenlenen ve hazine dünyasının en prestijli ödül platformu olarak kabul edilen Alexander Hamilton Ödülleri’nden aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda Alexander Hamilton ‘Treasury Transformation – Hazine Dönüşümü’ kategorisinde adını 2022 finalistleri arasına yazdıran Şişecam, binlerce rakip projeyi geride bırakarak gümüş ödülün sahibi oldu.

Küresel salgın sebebiyle siber saldırıların arttığı 2021 yılında, yüksek güvenlikli ve manuel müdahaleye kapalı bir ödeme yönetimi uygulayarak yapay zekâ destekli sahtecilik (fraud) kontrol mekanizmasını devreye alan Şişecam, bu ödeme yönetimiyle de İngiltere merkezli Treasury Today’in Adam Smith Ödülleri’nde Best Cyber-Security Solution (En İyi Siber Güvenlik Çözümü) dalında da ödüle layık görülmüştü.

Üst düzey hazine ve finans yöneticilerine ihtiyaç duydukları stratejik içerikleri, kritik bilgileri ve analizleri sağlayan önemli bir platform olan Treasury & Risk tarafından 26 yıldır verilen Alexander Hamilton, süreç yenilikleri ve teknoloji uygulamaları yoluyla hazine, finans ve risk yönetiminde büyük atılımlar yapan şirketleri ödüllendiriyor.