Şişecam yeni şirket kurdu
Şişecam dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni bir şirket kurduğunu açıkladı
Şişecam 350 bin sterlin sermayeli yeni bir şirket kurduğunu bildirdi.
Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Şirketimizin dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, sermayesine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından %100 oranında iştirak edilen, 350.000 GBP sermayeli, İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 01.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır."