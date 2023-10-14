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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam, soda külünde büyüme yolculuğunu Dünya Soda Külü Konferansı'nda anlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam, soda külünde büyüme yolculuğunu Dünya Soda Külü Konferansı'nda anlattı

        Cam ve kimyasallar sektörünün global oyuncusu Şişecam'ın Genel Müdürü Görkem Elverici 10-12 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Soda Külü Konferansı'nda Şişecam'ın hedeflerini ve büyüme yolculuğunu anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:59
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        Şişecam soda külünde büyüme yolculuğunu anlattı
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        Dünyanın en büyük iki soda külü üreticisinden biri olan Şişecam, ana sponsoru olduğu Dünya Soda Külü Konferansı'nda sektörün önemli oyuncularıyla bir araya geldi. 10-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Atina’da gerçekleşen konferansta Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam’ın soda külü alanındaki büyüme yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

        Şişecam’ın soda külü alanındaki üretim yolculuğuna 1969 yılında Türkiye'de başladığını ifade eden Görkem Elverici, “1997 yılında Bulgaristan’da 2006 yılında ise Bosna-Hersek'teki yatırımlarımızla büyüttüğümüz soda külü alanındaki varlığımız, 2019’da gerçekleştirdiğimiz ve 2021’de genişlettiğimiz ABD yatırımlarımızla bambaşka bir boyuta ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların sonucunda dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri konumuna geldik” dedi.

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        Şişecam’ın ABD'de gerçekleştirdiği soda külü yatırımlarının küresel olarak tüm soda külü pazarına hizmet etme vizyonunun en önemli adımı olduğunu belirten Elverici sözlerine şöyle devam etti:

        “Bu yatırım Şişecam'ın küresel pazardaki varlığını güçlendirirken esnekliğini de artırdı. 4 ülkede gerçekleştirdiğimiz üretimimiz sayesinde günümüz dünyasının en önemli problemlerinden olan coğrafi riskleri azaltmayı da başardık. Camın tüm temel alanlarında ve kimyasallarda faaliyet gösteren en büyük dikey entegre oyuncu olan Şişecam, pazarda hem üretici hem de müşteri kimliğiyle yer alıyor. Bu Şişecam'a pazardaki dalgalanmaları önceden tahmin etme yeteneği ve arz-talep yönetimi üzerinde üstün kontrol gücü kazandırıyor. Günümüzde 5 milyon ton üretimiyle dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri olan Şişecam, 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD doğal soda yatırımı sonucunda, yönetimindeki 10 milyon tonu aşan global soda külü üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük soda külü üreticisi haline gelecek.”

        CİNER GRUBU İLE ABD'DE ÖNEMLİ YATIRIM

        Şişecam’ın bu yıl ABD’de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve lojistik altyapısını oluşturacak önemli bir yatırıma daha imza attığını dile getiren Görkem Elverici şöyle devam etti:

        “ABD’de doğal soda külü yatırımımızın potansiyel lojistik ihtiyaçları için Ciner Grubu ile Şişecam’ın yüzde 100 sahipliğindeki bağlı ortaklığı Şişecam Chemicals USA, Stockton Liman İşletmesi Projesi’ni yürütecek olan Denmar US LLC’ye ortak oldu. Yıllık 5 Milyon ton kapasiteli Stockton Liman İşletmesi yatırımımızın 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye almayı planladığımız ABD’deki doğal soda külü yatırımımızla uyumlu olarak, 2027 yılında faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu garanti altına almak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

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