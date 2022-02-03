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Şişecam, cam ergitme fırınlarının yapımında kullanılan refrakter malzemesi alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden İtalyan Refel firmasını satın alıyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket bu satın alma ile cam alanındaki yeni yatırımlarını hayata geçirirken refrakter tedarik süreçlerinin yönetilmesi konusunda tedarik zincirinin kırılmasına bağlı riskleri bertaraf etmeyi hedefliyor. Şişecam, Refel’in müşterilerine global ölçekte hizmet vermeyi sürdürecek.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın Refel S.p.A’yı satın alma kararı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Dünya, küresel salgının ortaya çıkmasının ardından hiçbir ülkeyi ya da sektörü dışında bırakmadığı büyük bir değişim sürecine girdi. Koşulların anlık olarak değişebildiği bu yeni dönemde özellikle tedarik zincirindeki kırılmalara bağlı koşullara adaptasyon kabiliyeti artık hepimizin sahip olması gereken en önemli yetkinlikler arasında. Böyle bir atmosferde büyüme yolculuğunu sürdürebilecek olanlar, hedeflerine doğru çıktıkları yolda her şarta uyum için gerekli hazırlığı yapabilmiş şirketler olacak. Bildiğiniz gibi, büyüme yolculuğunu faaliyet gösterdiği temel alanlarda dünyanın en büyük 3 oyuncusu arasında yer alma hedefi ile sürdüren Şişecam, güçlü hedeflerine ulaşmak için stratejik öneme sahip doğru yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu yatırımların planlanan zamana uygun olarak hayata geçebilmesi için kritik malzemelerin temininin garantisi, tedarik zincirinin bozulduğu bu dönemde artık daha da kilit rol oynuyor.”

'TEDARİK RİSKLERİNİ BERTARAF EDECEK'

Cam fırın yatırımlarının planlara uygun gerçekleşebilmesi için en kritik konulardan birinin refrakter temini risklerini ortadan kaldırmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Refrakter üreticisi Refel’in satın alınması Şişecam’ın bu yatırımları gerçekleştirirken önüne çıkabilecek tedarik risklerinin bertaraf edilmesini sağlayacak. Şişecam’ın yatırımlarında sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştireceğimiz bu satın alma ayrıca, Avrupa ve dünya cam sektöründeki stratejik konumumuza da güç katacak. Bununla birlikte, Şişecam’ın fırın tasarımlarına kadar uzanan güçlü Ar-Ge ve tasarım kabiliyeti, refrakter alanında da birçok inovatif ürün ve teknolojiyi cam sektörü ile buluşturmamızı sağlayacak. Şişecam, camın gelişimine bu alanda da ortak olarak, dikey entegrasyona yönelik bu son yatırımıyla kendi tedarik süreçlerini yönetirken, cam sektörü için sürdürülebilir değer yarattığı fayda alanını genişletme imkânı bulacak. Satın alma ile her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olan bu sektörün en önemli oyuncularından birisi haline gelecek” dedi.