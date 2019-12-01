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Şişecam Topluluğu, İtalya’daki ikinci düzcam yatırımı olan Manfredonia tesisinidevreye aldı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Monte Sant’Angelo’da yer alan Manfredonia tesisini satın alan topluluk, 2016 yılında da İtalya’nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro tesisini bünyesine katmıştı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Şişecam Topluluğu’nun yenileme ve modernizasyon yatırımını tamamlayarak, planlanandan iki ay önce faaliyete geçirdiği düzcam üretim tesisinin resmi açılışı, İtalya Başbakanı Prof. Dr. Giuseppe Conte, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Puglia Bölgesi Başkanı Dr. Michele Emiliano ve Monte Sant’Angelo Belediye Başkanı Dr. Pierpaolo D’Arienzo’nun yanı sıra davetliler ve çalışanların katılımlarıyla 30 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROJEYLE GELDİ'

İtalya Başbakanı Conte törende yaptığı konuşmada, hükümet olarak her zaman yabancı yatırımları teşvik ettiklerini belirterek, ‘’Şişecam deyince düzcam alanında Avrupa’da lider dünyada ilk beşte olan uluslararası bir şirketten bahsediyoruz. Şişecam hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir proje ile geldi ve bu tesisi faaliyete geçirerek önemli bir adım attı, Şişecam Topluluğu da bu yatırımdan çok memnun kalacaktır’’ diye konuştu.

HEDEF DÜNYADA İLK 3

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ise törenin ev sahibi olarak yaptığı açılış konuşmasında, cam sanayi ve kimyasallar alanında global bir oyuncu olan Şişecam’ın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda toplumsal ve ekonomik değer yarattığını belirterek, şunları söyledi: “Şişecam ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yüksek performansa dayalı yatırım politikası doğrultusunda büyümesini sürdürüyor. Yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz ABD’deki soda yatırımı hamlemizle birlikte bugün, dört kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 150’den fazla ülkede yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyor ve 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici konumundayız. Dünyanın en büyük yedinci sentetik soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideriyiz.”

150 MİLYON EUROYU AŞTI

Şişecam Topluluğu’nun İtalya’daki en büyük Türk yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Kırman, “İtalya, 60 milyonu aşkın nüfusu, 2 trilyon dolara ulaşan ekonomisi ve köklü sanayi geçmişiyle Şişecam için özel bir ülke konumundadır. Ülkedeki yatırımlarımızın toplamı bugün itibarıyla 150 milyon euro seviyesini aşmıştır. Topluluğumuz İtalya’da kimyasallar, cam ev eşyası ve düzcam alanlarındaki yatırımlarıyla faaliyet göstermektedir. Özellikle düzcam alanındaki yatırımlarımız sayesinde, 2020 yılında İtalya’daki faaliyetlerimizin toplam satış gelirlerini 200 milyon Euro seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kısa sürede gerçekleştirdikleri yenileme ve modernizasyon yatırımıyla Manfredonia tesisini faaliyete geçirdiklerini belirten Kırman, şöyle devam etti: “İlave yatırımlarla birlikte Manfredonia tesisine satın alma bedeli ve işletme sermayesi dahil toplamda 55 milyon Euro’yu aşan yatırım yaptık. Tesiste fırını gelişmiş bir tasarımla yeniden inşa etmekle kalmadık, kaplama ve lamine hatlarını da devreye almayı başardık. Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi olarak İtalya’da ikinci, Avrupa Birliği’ndeki üçüncü düzcam üretim tesisimiz olan Manfredonia’yı söz verdiğimiz gibi çok kısa bir sürede devreye almanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

190 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİ

İtalya’daki düzcam operasyonlarında oluşan yetkinliğin Manfredonia tesisi ile birlikte artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Kırman, “Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle Manfredonia tesisinin Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlamasını hedefliyoruz. Tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte İtalya’daki düzcam üretim kapasitemiz ikiye katlanarak, yıllık 410 bin tona ulaştı. Şişecam’ın sahip olduğu teknolojik bilgi birikimi ve üretim gücü sayesinde faaliyet geçen bu tesiste, 3,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı ve 5 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı bulunuyor. Böylece ürün gamımız daha da genişlerken, İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici konumuna geliyoruz” diye konuştu.