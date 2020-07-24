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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Şişecam'ın grup şirketleriyle birleşmesi dolayısıyla yapılacak olacak bedelli sermaye artışına onay verdi. SPK tarafından dün akşam yayımlanan bültene göre Şişecam'ın sermayesi 2.25 milyar liradan, 3.06 milyar liraya yükselecek.

Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam , Anadolu, Cam , Denizli Cam , Soda Sanayi ve Paşabahçe, Şişe ve Cam Fabrikaları'na devrolmak suretiyle birleşmek için Ocak ayında çalışmalara başladı.