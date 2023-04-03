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Şişecam EPD belgeli ürün sayısını artırıyor

Düz cam ürün grubuna yönelik Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini alan Şişecam, sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek amacıyla çalışmanın kapsamını genişletmeyi de hedefliyor

Giriş: 03.04.2023 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
Şişecam EPD belgeli ürün sayısını artırıyor
HABERTURK.COM

Şişecam, renksiz düz cam, renkli düz cam, ultra clear düz cam, extra clear düz cam, hat üstü kaplamalı cam, hat dışı kaplamalı cam, buzlu cam, enerji camı, ayna, boyalı cam ve lamine cam olmak üzere tüm düz cam ürün gamının sahip olduğu, uluslararası geçerliliği olan ve doğrulanmış Çevresel Ürün Beyanı olan 11 adet EPD Belgesi (Environmental Product Decleration) ile sürdürülebilirliğe katkı sağlama hedefini duyurdu.

Düz cam ürün grubuna yönelik Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini alan Şişecam, 2018 yılında Türkiye’de sektöründe bu beyanı yapan ilk firma olmuştu. Şirket, sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek amacıyla çalışmanın kapsamını genişletmeyi de hedefliyor.

Şişecam, sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik beklentilerini yönetmek amacıyla danışmanlık firmalarından Metsims ile 2022 yılında gerçekleştirilen bir proje kapsamında Çevresel Ürün Beyanlarını (EPD) hayata geçirerek yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre, Çevresel Ürün Beyanları, üretim süreçleri ile üretim öncesi ve sonrasındaki tüm değer zincirini de çevresel açıdan değerlendiriyor.

Bu beyanlar, üreticiler açısından kaynak verimliliğinin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması, marka değerinin artırılması, mimar ve mühendis gibi karar vericiler ile nihai tüketiciler nezdinde şeffaf bir şekilde çevresel performans paylaşımı olanağı sunuyor.

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