Şişecam, EBRD hisselerini satın aldı

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Şişecam ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2016 yılında kurulan, 7 yıllık süreçte Türkiye’de cam atığı toplama ve geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesine destek olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin tek pay sahibi Şişecam oldu. Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve bu yolda yatırımlarına devam eden Şişecam, 24.04.2023 tarihinde EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki yüzde 10'luk hissesi için satın alım opsiyonunu kullanmasıyla şirketin tek pay sahibi konumuna geldi.

Şişecam ve EBRD ortaklığı ile hayata geçirilen Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., kurulduğu tarihten itibaren daha yüksek kalitede cam kırığı elde edilmesine olanak sağlayacak moderniteye sahip tesislerin kurulması vizyonu ile ekosistem finansmanını odağına alarak sektör oyuncularını sanayileşme yolunda destekledi. Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. bugüne kadar Türkiye’de cam gerim kazanım firmalarının altyapı ve tesis yatırımı yapmasına ve son teknolojiye sahip tesisler kurmasına aracılık etti. Şişecam bu alanda kendisine ait lisanslı tesis kurarak kaliteli cam kırığı üretimi konusunda da etkin ve öncü rol oynadı.

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