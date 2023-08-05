Şişecam'dan yılın ilk yarısında 58 milyar liralık satış

REKLAM advertisement1

Şirket açıklamasına göre, 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam, 2023 ilk yarıyıl dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Şişecam'ın bu dönemdeki konsolide net satışları 58 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam yatırımları 7,1 milyar TL, ihracatı ise 560 milyon dolar oldu. Bu dönemde 2,5 milyon ton cam üreten şirket, 2,3 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "İş dünyası global ölçekte devam eden ekonomik ve jeopolitik risklerle mücadelesini sürdürürken, Şişecam zamanın ruhuna ve çağın getirdiklerine hızla uyum sağlama yetkinliğinden aldığı güçle, dönüşümle ve veri odaklı karar alma yaklaşımıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Akıllı teknoloji kullanımımız ve yetkin insan kaynağımızla ayrışıyor, 88 yıllık köklü ve global bir sanayi şirketi olarak elde ettiğimiz eşsiz deneyimleri gelişimle harmanlıyoruz. Gelişim yolculuğumuzu gelecek vadeden ve ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk 3 üreticisinden birisi olma hedefimizi destekleyen yatırımlarla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış operasyonlarını bütünsel dijitalleşme ve operasyonel mükemmeliyet yaklaşımıyla yöneten Şişecam, 2023 yılının ikinci çeyreğinde de yatırım hamlelerini sürdürdü.

Türkiye dışı ilk yatırımını 1997 yılında Gürcistan'a yapan Şişecam, ülkedeki ikinci cam ambalaj fırınını yaklaşık 20 milyon avro yatırımla soğuk tamire alarak, yeni teknolojilerle destekledi. Haziran ayında ateşlenen fırınla Gürcistan’ın tek cam üreticisi olan Şişecam'ın ülkedeki cam üretim kapasitesi yüzde 25 arttı. Ulaşılan 75 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi ve teknolojik yetkinlikler ile hem Gürcistan'ın hem de çevre ülkelerin cam ambalaj taleplerine daha hızlı cevap verilmesi hedefleniyor.

REKLAM

Sürdürülebilirliği iş modelinin temel unsuru olarak gören Şişecam gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Şişecam, haziran ayında Birleşmiş Milletler'in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attı. Bu imza ile Şişecam, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistem için önemini vurgulamaya ve gücünü bu alanda fark yaratmak için kullanmaya devam edecek.

Başarıyı finansal büyümenin yanı sıra tüm paydaşları ve sektörleri için kazanımlar sağlayan bütünsel bir kalkınma anlayışı olarak gören Şişecam'ın bu katkıları uluslararası ödüllerle taçlanıyor. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine yönelik katkıları nedeniyle Phoenix Ödül Komitesi tarafından verilen Yılın Cama Değer Katan İnsanı ödülüne layık görüldü.

Cam sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan bu değerli ödül, 1971 yılından bu yana camın Ar-Ge, ürün tasarımı ve mühendisliği, imalat, pazarlama ve satış gibi alanlarında gelişimi destekleyen ve liderlik eden bilim adamları, tasarımcılar, mühendisler ve iş insanlarına takdim ediliyor.