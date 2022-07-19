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Şişecam, geçen yıl Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınları sonrası gelecek nesillere nefes olmak için fidan desteği sözü vermişti. Şirket, bu sözünü tutarak Yatağan Çayboyu Şefliği, Gübbey Mevkii’nde 400 dönüm arazi üzerine Şişecam Hatıra Ormanı oluşturduğunu açıkladı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Hepimizin birincil evi olan gezegenimizi korumak, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Şişecam’ın 3 temel önceliğinden biridir. Bu yaklaşım doğrultusunda dünyamızı korumaya yönelik inisiyatif alıyor, dokunduğumuz her alanda çevreci projeleri hayata geçirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl da Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı en büyük orman yangınıyla kaybettiğimiz canların ve habitatın üzüntüsünü yüreğimizde hissetmiş, ülkemize fidan bağışı sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirerek Muğla ili, Yatağan Çayboyu Şefliği, Gübbey Mevkii’nde Şişecam Hatıra Ormanı’nı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kırman Şişecam’ın, uzun yıllardır üretim tesislerinin olduğu alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şişecam’a ait tüm tesislerin sınırları içerisinde ortalama 5 ile 10 dönümlük alanı ağaçlandırmaya ayırıyor, faaliyet gösterdiğimiz bölgeleri daha yeşil hale getirmek için fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Muğla, Yatağan ve İstanbul-Yalıköy Bölgesi’nde 2000 yılında başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla hayata geçirdiğimiz ormanlık alanlar 368 dönüme ulaştı. Üretim faaliyeti gösterdiğimiz her şehirde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyor, her yıl binlerce fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Yatağan’da 400 dönüm üzerine oluşturduğumuz ormanın da canlılar için yeni bir yaşam alanı, gelecek nesiller için nefes olmasını diliyor, diktiğimiz fidanlarla umutları yeşertmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.