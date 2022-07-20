Şişecam'dan 3.4 milyar TL düzcam yatırımı

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Türkiye'de 4 farklı lokasyonda 8 düzcam ve 1 buzlu cam hattı ile faaliyet gösteren Şişecam, işletme sermayesi dahil yaklaşık 3.4 milyar TL (185 milyon euro) değerinde yatırımla Tarsus OSB'de günde 600 ton kapasiteli buzlu cam fırını ve yılda 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattı kurmaya hazırlanıyor.

Şişecam'ın yeni yatırımıyla enerji camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediği belirtildi.

Yatırım ile konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyeti etkileriyle buzlu cam ve enerji camı sektörü yeni fırsatlar sunuyor. Dünyada ve Türkiye'de hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirerek Mersin'e yeni bir buzlu cam hattı yatırımı ve işleme hattı kararı aldık. Bu yatırımın Şişecam'ın sürdürülebilirlik odaklı katma değerli ürün üretme stratejisine de katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

'YILLIK 120 MİLYON EURO SATIŞ GELİRİ YARATACAK'

İklim krizinin de etkisiyle tüketicilerde ve ülke yönetimlerinde oluşan karbon salınımına yönelik farkındalığın, doğaya en çok karbon salınımına yol açan sektörlerden biri olan enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara dönüşümü en öncelikli konu haline getirdiğini ifade eden Kırman, "Enerjide arz/talep dengesinin bozulmasıyla birlikte hızla artan doğalgaz, elektrik ve yakıt fiyatları, fosil yakıtlara kıyasla maliyeti daha düşük yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi artırdı. Yaşanan bu gelişmeler, güneş enerjisini elektrik üretimi için en uygulanabilir çözüm olarak öne çıkarıyor" diye konuştu.

Kırman, Türkiye'de 2018 yılında 8 milyon metrekare olan enerji camları pazar talebinin yaklaşık 3 kat artarak 2022 yılında 23 milyon metrekare seviyesine çıkmasının beklendiğini de kaydederek, "Mevcut durumda pazardaki talebin yüzde 64'ü ithalat ile karşılanırken geri kalan yüzde 36'lık kısım ise Türkiye'deki tek yerel üretici olarak Şişecam tarafından karşılanıyor. Yeni yatırımımız sayesinde artan talebe karşılık vermenin yanı sıra, sektördeki ithalat oranını azaltmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Söz konusu yatırım tam kapasiteye ulaştığında yıllık 120 milyon euro satış gelirine ulaşacak, satış hacminin yaklaşık yüzde 30'unu ihraç pazarlara yönlendirecek ve 180'in üzerinde ek istihdam yaratacak" ifadelerini kullandı.



