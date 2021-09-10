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Şişecam, Mersin’de cama dair tüm lojistik operasyonlarının tek merkezden ve entegre yönetimini sağlayacak stratejik bir adım attı. Mersin’de konumlandırılan ve yönetiminin Arkas Lojistik tarafından üstlenileceği Şişecam Mersin Lojistik Merkezi, 9 Eylül tarihinde Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı& Arkas Lojistik Hizmetler Grup Başkanı Diane Arcas Göçmez, Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez ve Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş’un katılımıyla açıldı.

Şirketten yapılan açıklamada; Mersin Lojistik Merkezi’nden cam ambalaj faaliyet alanında 1000 farklı ürünle 40 ülkeye, düzcam alanında 700’e yakın ürünle 50 ülkeye sevkiyat yapılması planlanıyor. Cam ev eşyası faaliyet kolunda ise 250 farklı ürünü 30’a yakın ülkeye ulaştırma hedefi bulunuyor. Aylık 2000’e yakın aracın işlem göreceği Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin tedarik, lojistik, güvenlik gibi süreçlerinin yönetimi ise 120 kişilik bir ekiple Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirileceği belirtildi

“TEK ŞİŞECAM STRATEJİSİ İLE UYUMLU, ENTEGRE YÖNETİM SAĞLAYACAK"

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin, farklı üretim tesislerinin tüm lojistik faaliyetlerinin tek merkezden yürütülmesi anlamında Şişecam’ın stratejik hedefleri ile uyumlu ve önemli bir adım olduğunu vurguladı. Elverici: “Şişecam, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu konumundadır. Üretim kapasitelerimiz açısından dünyada cam ev eşyası alanında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcam alanlarında ise en büyük beş oyuncu arasında bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız birleşme sürecinin ardından ortaya çıkan “Tek Şişecam” yapılanması, bize daha yalın, sade, yönetim süreçlerini merkezileştiren ve bu doğrultuda kolaylaştıran güçlü bir yapı sundu. Mersin’de, camın farklı alanlarındaki tüm lojistik operasyonlarımızı tek bir merkezde toplama hamlemiz de bu yaklaşımın bir başka ürünüdür. Ana faaliyet alanlarımıza odaklanırken, bir yandan da bu faaliyetlerimizi destekleyen alanlarda gelişime yönelik hamleler yapıyor, bu adımlarımızda alanında güçlü iş ortaklarımızın uzmanlıklarından yararlanıyoruz” dedi.

“5 KITADA 70'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPACAĞIZ"

Görkem Elverici, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin düzcam, cam ev eşyası ve cam ambalaj faaliyet alanlarında hizmet vereceğini söyleyerek “Küresel salgının yarattığı sıra dışı koşullar dünyada gerek üretim, gerekse tedarik zinciri süreçlerini etkiledi. Bu koşullara rağmen Şişecam, öngörülü kararları ve stratejik adımları ile bu süreçte tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam etti. Optimizasyon ve operasyonel mükemmelliğe yönelik çalışmalarımız sayesinde üretim faaliyetlerinin devamlılığı etkin bir şekilde sağlandı. Ayrıca, dört kıtaya yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız tedarik zincirinde yaşanan olumsuzlukların daha etkin şekilde yönetilmesine de imkân tanıdı. Şişecam Mersin Lojistik merkezimiz ile üç faaliyet alanımızda, 5 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“30 BİN TEDARİKÇİMİZ İLE BÜYÜK BİR ZİNCİR YÖNETİYORUZ"

Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, “Bugün ürünleriyle 150’yi aşkın ülkeye ulaşan küresel bir oyuncu olarak, oldukça büyük bir tedarik zincirini yönetiyoruz. Bu kapsamda lojistik faaliyetlerimizin bir araya toplanması ve tek elden merkezi bir bakış açısıyla yönetilmesinin büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nde lojistik operasyonlarımızın yönetimini Arkas lojistik uzmanlığında tek merkezden sürdüreceğiz. Tedarik zincirine yönelik hızlı ve güçlü adımlarımız ile hem Şişecam’ın güçlü hedeflerine hem de geniş ekosistemimize yönelik önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.