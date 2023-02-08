Şişecam'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, Şişecam'dan yardım kampanyası...

ŞİŞECAM'DAN YARDIM KAMPANYASI

Şişecam, içlerinde yaşam konteyneri, jeneratör, soba, çadır, kışlık kıyafet, ayakkabı, içme suyu bulunan 12 TIR yardım malzemesi ile arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makineleri ve operatörleri yola çıkardığını, ayrıca çalışanlarının destekleriyle toplanan yardım malzemelerini günlük olarak bölgeye ulaştıracağını açıkladı.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut