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Haberler İş-Yaşam

Şişecam'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremler ile 10 ilde büyük yıkımlar oluştu. Birçok bölgeyi etkileyen depremde enkaz çalışmaları sürerken can ve mal kaybına ilişkin açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Yaşanan deprem sonrasında iş dünyası seferberlik ilan etti. Yıkıma uğrayan 10 il için yardımlar toplamaya başlayan firmalar, bunları ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. İşte, Şişecam'dan deprem bölgesine yardım kampanyası...

Giriş: 08.02.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Şişecam'dan deprem bölgesine yardım kampanyası
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, Şişecam'dan yardım kampanyası...

ŞİŞECAM'DAN YARDIM KAMPANYASI

Şişecam, içlerinde yaşam konteyneri, jeneratör, soba, çadır, kışlık kıyafet, ayakkabı, içme suyu bulunan 12 TIR yardım malzemesi ile arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makineleri ve operatörleri yola çıkardığını, ayrıca çalışanlarının destekleriyle toplanan yardım malzemelerini günlük olarak bölgeye ulaştıracağını açıkladı.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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