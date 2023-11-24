Şişecam'dan Anıtkabir'e ziyaret

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88. kuruluş yıldönümünü kutlayan Şişecam’ın Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Şişecam’ın Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de ziyaret ettiler. Ziyarete Türkiye’den 88 Şişecam çalışanı da eşlik etti.

23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, Şişecam Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleriyle 88 Şişecam çalışanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’nde devam eden ziyarette Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Camda ve faaliyet alanlarında teknoloji ve markaları ile fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğimize ve emanetinize sonsuza dek bağlı kalacağımıza söz veriyor, aziz hatıranız önünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Şişecam yönetimi, her yıl kuruluş ayı olan kasımda Anıtkabir’i ziyaret ederek, Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlem ve minnetini ifade ediyor.