Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, ilgili dönemde yapmış olduğu yatırımlar ise 1.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında 4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2 milyon ton soda ve 3 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Ocak-Eylül 2021 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılı Ocak-Eylül 2021dönemindeŞişecam’ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yılın Ocak-Eylül döneminde konsolide net satışlarımız 21 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

YATIRIMLARA HIZ VERECEK

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam’ın tüm paydaşları için de girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyecek ve 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 1.3 milyar TL’ye ulaşan yatırımlara hız vererek devam edeceğini belirten Elverici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullarına rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşım ile yatırımlarımıza devam ederek doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle Şirketimizin ülkemiz üzerinden küresel ayak izini genişletmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda da Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda da mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni düzcam hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık düzcam üretim kapasitesinin %30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi hedeflenmektedir.”

Küresel salgın etkisiyle iş yapış şekillerinin büyük ölçüde değiştiği bir dönemde Şişecam’ın hayata geçirdiği dönüşüm projeleri, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlarını alma şansı bulduğunu dile getiren Elverici şunları ifade etti:

“Küresel salgın beraberinde getirdiği zorluklar ile tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri, kendilerini yeni koşullara göre güncelleyebilecekleri önemli bir imkân sundu.Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler, bu süreci yönetmemizde kritik bir rol oynadı. Ayrıca, 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini çok daha kolay bertaraf etmemize imkân sağladı. Önümüzdeki dönemde de Şişecam’ı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”