Şişecam'dan 29 Ekim'e özel 29 film

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Şişecam, Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te ilan ettiği ve Ata’nın 10. Yıl Nutku’nda ‘en büyük bayram’ olarak ifade ettiği Cumhuriyet’i, 29 özel filmle kutluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 101. yaşında Cumhuriyet’in bize kattıklarını ve Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve öğretilerini bir kez daha hatırlatmak amacıyla hazırlanan 29 kısa film, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi olmadığına, aynı zamanda yaşam hakkının, eşitliğin ve özgürlüğün teminatı olduğuna vurgu yapıyor.

“Bugüne kadar Cumhuriyet’e dair pek çok güzel film yazıldı. Ama en güzeli, O’nun yazdığı Cumhuriyet filmleri” cümlesiyle şekillenen 29 farklı kısa filmde Mustafa Kemal Atatürk’ün hukuktan sağlığa, eğitimden tarıma, spordan sanata kadar pek çok alanda ortaya koyduğu vizyonun hayatımıza kattıklarını izliyoruz.

Punch BBDO tarafından çekilen filmin prodüksiyonunu Depo Film yaparken yönetmenliğini ise Serdar Dönmez üstlendi. Müziklerini Mert Tünay’ın yaptığı 29 film, ekim ayı boyunca Şişecam’ın internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayında olacak.