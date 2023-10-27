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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'dan 100. yıl filmi - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'dan 100. yıl filmi

        1935 yılında, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin cesur bir girişimcilik öyküsü olarak doğan Şişecam, ülkenin kumu, sodası, suyu ve enerjisiyle çıktığı yolda küresel büyüme yolculuğuna devam ediyor. Kuruluş kararnamesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını hazırladığı 'Sevdan Bir Ateş' filmiyle, gururla kutluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:48
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        Şişecam'dan 100. yıl filmi
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        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin varoluş hikayesini yazarken, bağımsızlığın ancak iktisadi reformlarla sürdürülebilir olacağına inanıyordu. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, zaruri ihtiyaçları karşılayan sektörlerde faaliyet gösterecek milli fabrikaların temeli ilk kez Cumhuriyetimizin 10’uncu yılında, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan biri de cam sanayisi alanında fabrika kurulmasıydı. Şişecam’ın kuruluşunu sağlayan o kararnamenin altında, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk imzası vardı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        'SEVDAN BİR ATEŞ'

        Şişecam kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerini yansıtan geleceğini; 4 kıtada, 24 bin çalışanı, eşsiz kültürü, yatırımları ve temel harcı olan Cumhuriyet’in değerleri ile tasarlamaya devam ediyor. 100 yıllık Cumhuriyet’in bağımsızlık ateşini 88 yıldır harlayan Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ‘Sevdan Bir Ateş’ filmiyle kutluyor.

        Sevdan Bir Ateş şarkısının eşlik ettiği filmde ülkemizin Bandırma Vapurunda başlayan ve Cumhuriyet’le taçlanan bağımsızlık hikayesi anlatılıyor. 1935’te elektriğin kısıtlı olduğu günlerde üretime ülkenin aydınlanması için gaz lambası camı ile başlayan Şişecam filmde Cumhuriyet’in aydınlanma yolculuğuna nasıl eşlik ettiğini de izleyicilerle paylaşıyor.

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