Şişecam'dan 100. yıl filmi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin varoluş hikayesini yazarken, bağımsızlığın ancak iktisadi reformlarla sürdürülebilir olacağına inanıyordu. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, zaruri ihtiyaçları karşılayan sektörlerde faaliyet gösterecek milli fabrikaların temeli ilk kez Cumhuriyetimizin 10’uncu yılında, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan biri de cam sanayisi alanında fabrika kurulmasıydı. Şişecam’ın kuruluşunu sağlayan o kararnamenin altında, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk imzası vardı.

'SEVDAN BİR ATEŞ'

Şişecam kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerini yansıtan geleceğini; 4 kıtada, 24 bin çalışanı, eşsiz kültürü, yatırımları ve temel harcı olan Cumhuriyet’in değerleri ile tasarlamaya devam ediyor. 100 yıllık Cumhuriyet’in bağımsızlık ateşini 88 yıldır harlayan Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ‘Sevdan Bir Ateş’ filmiyle kutluyor.

Sevdan Bir Ateş şarkısının eşlik ettiği filmde ülkemizin Bandırma Vapurunda başlayan ve Cumhuriyet’le taçlanan bağımsızlık hikayesi anlatılıyor. 1935’te elektriğin kısıtlı olduğu günlerde üretime ülkenin aydınlanması için gaz lambası camı ile başlayan Şişecam filmde Cumhuriyet’in aydınlanma yolculuğuna nasıl eşlik ettiğini de izleyicilerle paylaşıyor.