Şişecam-Ciner arasında ABD'deki işbirliğinde onaylar tamamlandı

Şişecam, Ciner Grubu ile ABD'deki soda faaliyet alanı operasyonlarına ilişkin işbirliği ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

19 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca, Ciner Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60'ının Şirketimizce devralınması kapsamında, mevzuat gereği gerekli onaylar tamamlanmış olup, 21.12.2021 tarihi itibariyle Atlantic Soda LLC'nin %60 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc.'a devredilmiştir.