HABERTURK.COM

Şişecam Chemical Resources LLC (SCR), Şişecam Resources LP'nin genel ortağı Şişecam Resource Partners'ı satın almak için teklif sundu.

Buna göre, Şişecam Chemical Resources LLC'nin (SCR), Şişecam Resources LP’nin genel ortağı olan Şişecam Resource Partners’ın Yönetim Kurulu’na, Şişecam Chemical Resources LLC veya iştiraklerinin şu anda elinde bulundurmadığı sınırlı ortak paylarını temsil eden tüm mevcut ortak birimlerini birim başına 17,90 dolar karşılığında satın almak için teklifte bulunduğu belirtildi.

Şişecam ve Ciner Grubu daha önce ABD'deki soda faaliyet alanı operasyonlarına ilişkin işbirliğinde isim değişikliği kararı almıştı.

Ciner Resources LP, daha önce Şişecam'a devredilen yüzde 60'lık operasyonla bağlantılı olarak buradaki işbirliğinin adının Şişecam Resources LP olarak değiştirildiğini duyurmuştu.