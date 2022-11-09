Şişecam Ata'yı özel bir film ile andı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında temelleri atılan Şişecam, bu 10 Kasım’da Atatürk’ü hazırladığı özel bir filmle andı.

Yapılan açıklamaya göre, çekiç darbeleriyle cam yüzeyini kırarak özel bir teknikle oluşturduğu portrelerle dünya çapında ses getiren İsviçreli sanatçı Simon Berger, Şişecam’ın 'Paramparça' isimli filmi için Atatürk’ün ikonik bir portresini cam üstüne vurduğu 4 bin 28 çekiç darbesiyle ölümsüzleştirdi.

Bu çalışmanın, Şişecam’ın 10 Kasım’a özel hazırladığı 'Paramparça' filmine de esin kaynağı olduğu kaydedildi.

Krombera imzası taşıyan filmin prodüksiyonunu Mug Production gerçekleştirirken filmin yönetmenliğini ise Emir Mavitan üstlendi.

Öte yandan, Şişecam'ın 10 Kasım'a özel olarak hazırladığı film sosyal medyada da gündem oldu.