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Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen ve bu sene 3’üncüsü düzenlenen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 4 kategoride ödüle layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Şişecam, 2020 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende, “Düzcam alanında en yüksek ihracat yapan firma”, “Cam Ev Eşyası alanında en yüksek ihracat yapan firma”, “Cam Ambalaj alanında en yüksek ihracat yapan firma” oldu. Ayrıca, “Cam Ambalaj alanında ihracatı en çok artıran firma” olarak da ödül almaya hak kazandı. Törende Şişecam adına ödülleri, Şişecam Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörü Ebru Şapoğlu; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erdem Çenesiz ve Çimento Cam Seramik ve Toprak ürünleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru’nun elinden aldı.

YENİŞEHİR FIRININA VURGU

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, konuşmasında cam sektörünün 1 Milyar doların üzerindeki ihracatı ve yüzde 79 yerli katma değer oranı ile Türkiye ihracatına çok ciddi katkı sağladığını söyledi. Cam sektörünün aralıksız yatırım yaparak kapasitesini artırdığını ifade eden Turagay, Şişecam’ın Yenişehir’de 240 bin tonluk kapasitesine sahip fırının 15 Kasım’da ateşlenerek devreye girmesini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

YENİ YATIRIMLAR

Şişecam son dönemlerde bir dizi yeni yatırım açıkladı. Kasım ayında Yenişehir’de soğuk tamir süreci tamamlanan ve son teknolojilere göre güncellediği 240 Bin tonluk fırınını devreye alan Şişecam, böylece tüm fırınlarındaki soğuk tamir süreçlerini tamamladı ve global ölçekte 3.5 Milyon tonluk float üretim kapasitesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl Polatlı’da Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri olan yatırımını hayata geçiren Şişecam, bu yıl da Türkiye’de düzcam ve otocam alanında 4 Milyar liralık yeni yatırım yapacağı müjdesini vermişti. Şişecam Kasım ayı başında ayrıca, Eskişehir’de de 1 Milyar liralık yatırım ile cam ambalaj alanında 155 bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımı yapacağını açıklamıştı.

4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Eylül dönemindeki konsolide net satışları 21 Milyar TL seviyesine ulaştı.