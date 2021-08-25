Şişecam'a ARC'den bronz ödül

HABERTURK.COM

Şişecam, MerComm tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen ve “Faaliyet Raporlarının Oscarı” olarak bilinen ARC’de ‘Cam Üretimi’ kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, 2020 yılı Faaliyet Raporu ile 27 ülkeden 1875 firmanın faaliyet raporunun değerlendirildiği yarışmada ‘Cam Üretimi’ kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek şirket oldu.

ARC’ye bu yıl Türkiye’den de 87 firma katıldı. Geçtiğimiz yıl geleneksel faaliyet raporu kategorisinde “Gümüş”, “Kusursuz Uyum Mükemmel İşleyiş” konseptinde ise kurgulanan kapak ve tasarım kategorisinde “Bronz” ödülün sahibi olan Şişecam, bu yıl da cam sektöründe tek ödül alan firma olarak başarısını sürdürdü.

1987 yılından bu yana sahiplerini bulan ABD merkezli ARC Ödülleri, bugün dünyada herhangi bir yayın ya da ticaret organizasyonuyla bağı bulunmayan tek faaliyet raporu yarışması olma özelliği taşıyor.