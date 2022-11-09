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Şişecam, 2019 yılında Türkiye ve Avrupa’daki yatırım ve işletme gereksinimlerini karşılamak için kullandığı 175 milyon euro tutarındaki kredinin refinansmanı için 240 milyon euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bank of America ve BNP Paribas’ın önderliğinde 9 bankadan kullanılan sendikasyon kredisi için borç çevirme oranı yüzde 137 olarak gerçekleşti.

Şişecam ilave kredi tutarını Türkiye ve Avrupa’daki yatırım ve işletme sermayesi harcamaları için kullanacak.

Yeni sendikasyon kredisinin vadesi 3 yıl olacak.