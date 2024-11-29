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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam 89'uncu yaşını kutluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam 89'uncu yaşını kutluyor

        Gelişim yolculuğuna 1935 yılında Paşabahçe'deki üretim tesisiyle başlayan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla 89'uncu yılını kutluyor. Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "Bugünün en iyi uygulamalarının değil, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlerin peşinde olacağız. Bu sayede de, yatırımcılarımız için yarattığımız toplam değeri arttırarak sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:14
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        Şişecam 89'uncu yaşını kutluyor
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        Üretim yolculuğuna 1935 yılında İstanbul Paşabahçe’de 400 çalışanıyla başlayan Şişecam, bu yıl 89'uncu yılını kutluyor.

        14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanı bulunan şirketin Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam’ın 89’uncu kuruluş yıl dönümüyle ilgili konuştu.

        Elverici, "1935 yılında genç Türkiye Cumhuriyeti'nin cesur bir girişimcilik öyküsü olarak doğan Şişecam, gelişim yolculuğuna 89 yıl önce, savaş yorgunu bir ülkenin en acil cam ihtiyaçları olan gaz lambası ve ilaç şişeleri üretimiyle başladı. Bugün camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, cam ev eşyası alanında dünyanın en büyük üreticisi. Soda külü alanında en büyük üç, cam ambalaj ve düz cam alanlarında ise en büyük beş üretici arasında yer alırken, krom kimyasallarında ise dünya lideri konumunu koruyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 35 farklı milletten 23 farklı dili konuşan yaklaşık 24 bin çalışanımız ve ailelerinden oluşan 'Büyük Şişecam Ailesi'nin üyeleri ve gelişim yolculuğuna eşlik eden tüm paydaşlarıyla 89. Yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor" dedi.

        'ENDÜSTRİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ'

        Görkem Elverici, 2024 yılında, iklim değişikliği, kaynakların verimli kullanımı, yenilikçi teknolojiler ve enerji tüketiminin minimize edilmesi gibi konularda projelere imza attıklarını kaydetti.

        Elverici, "Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global oyuncu olarak, geleceğin üretim teknolojilerini şekillendirecek ve sektörde dönüşüm yaratacak “Plant of The Future” platformunu devreye aldık. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuyla kurduğumuz bu platform ile yalnızca sektördeki teknolojik ilerlemeleri hızlandırmakla kalmayıp, çağrı bazlı açık inovasyon modeliyle tüm paydaşların katılımını sağlayarak cam endüstrisinin geleceğini şekillendireceğiz. Bu inisiyatifle bugünün en iyi uygulamalarının değil, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlerin peşinde olacağız. Bu sayede de, yatırımcılarımız için yarattığımız toplam değeri arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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