Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Şişecam 87’nci Yılını Kutluyor

4 kıtada 14 ülkedeki üretim faaliyetleriyle cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncularından olan Şişecam, 87’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor

Giriş: 29.11.2022 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Şişecam 87’nci Yılını Kutluyor
Şişecam 87’nci Yılını Kutluyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, bugün Şişecam’ın dünyanın en önemli oyuncularından biri haline geldiğini ifade ederek, “Ortak akılla yönetilen küresel bir şirket olarak ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz. Kurucumuzdan aldığımız bu güçlü mirası 87. yılına taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. ‘Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır’ diyen Atamızın yolunda büyük bir gururla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

'VERİYE DAYALI KARAR ALMA MEKANİZMALARIMIZLA HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ'

Kırman, Şişecam’ın global başarısının 87 yıllık birikimini, dönüşümle harmanlama kabiliyetinden kaynaklandığını belirterek, “Bir asra yaklaşan deneyimimizle farklı dönemlerde dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok değişimi her zaman başarıyla yönettik. Yarının ihtiyaçlarını öngörerek başlattığımız kapsamlı dönüşüm yolculuğumuzla geleceğin Şişecam’ını bugünden tasarlıyoruz. Küresel mükemmellik odağımız ve güçlü üretim kabiliyetlerimizle pek çok coğrafyada farklı sektörlere girdi sağlıyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, eşsiz kültürümüz ve dönüşüm gücümüzle başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Akıllı teknoloji kullanımı, yetkin insan kaynağı ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarımızla hedeflerimize doğru ilerlemeye ve paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bilimin ışığında yürüyor, tüm kabiliyetlerimizi daha iyi bir dünya ve gelecek için seferber ediyoruz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en ilginç bitkileri
Dünyanın en ilginç bitkileri
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Af yasası gündeme geldi!
Af yasası gündeme geldi!
B﻿uffalo saldırısı: Saldırgan ırkçı cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti
B﻿uffalo saldırısı: Saldırgan ırkçı cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.