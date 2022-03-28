HABERTURK.COM

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda külü ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında faaliyet gösteren Şişecam’ın, 86. Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2022 tarihinde, hissedarların katılımıyla gerçekleşti.

Şişecam’ın 2021 yılı yatırım ve faaliyetlerini kapsayan, sürdürülebilir gelecek vizyonunu ortaya koyan, “Gururla Geleceğe” başlıklı Faaliyet Raporu da Genel Kurul toplantısında hissedarlarla paylaşıldı.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Genel Kurul toplantısı vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, "2021 tüm dünyada bilimsel gelişmelerle birlikte küresel salgına karşı umutların arttığı, buna bağlı olarak talebin toparlandığı, üretimin ise talebin artan bu hızına yetişmekte zorlandığı bir yıl oldu. Şişecam ise 86 yıllık birikim ve deneyimini geleceğe taşımak için attığı birleşme adımının gurur verici olumlu sonuçlarını deneyimlediği, dönüşüm ile ayrıştığı, gelişim ve yatırım dolu bir yılı daha başarıyla geride bıraktı" dedi.

2021'DE 32.1 MİLYAR TL GELİR ELDE ETTİ

Elverici, Şişecam'ın, zorlu bir ekonomik atmosferde hedeflerinin de üzerinde sonuçlar elde ettiğini belirterek, "2021 yılında pandemi kaynaklı zorluklar, hammadde temininde sıkıntılar, tedarik zincirlerinde kırılmalar gibi etkenlerle, her gün oluşan farklı koşullara göre yeniden konumlanmak zorunda kalınan günlerden geçtik. 2022 Uluslararası Cam Yılı’nın 4 kıtada, 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, satışlarıyla 150 ülkeye ulaşan, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren bir küresel oyuncu olan Şişecam için yepyeni gelişim alanları ve başarılara vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Şişecam'ın, attığı doğru adımlarla büyümede ivme yakalayarak 2021 yılında 32.1 milyar TL gelir elde ettiğini kaydeden Elverdi, "Geçen yıl zorluklarla dolu küresel ekonomik atmosfere rağmen mali olarak ve faaliyet performansı açısından gurur veren sonuçlar elde ettik. 2022 yılında da yepyeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor çalışanlarımız başta olmak üzere, müşterilerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Şişecam 2021 yılı sonunda 5.6 milyon ton cam, 2.3 milyon ton soda ve 4.5 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin, faaliyet dönemi sonu itibarıyla konsolide net satışları 32.1 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu dönemde şirket toplam 2.6 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi, 9.2 milyar TL net kâr elde etti.